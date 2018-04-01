Житель Заводоуковска отсудил у больницы семьдесят пять тысяч рублей

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75 тыс. рублей отсудил житель Заводоуковска у больницы, не заметившей у него туберкулез.

Из материалов дела известно, в сентябре 2015 года мужчина обратился в Упоровский филиал областной больницы с жалобами на кашель и плохое самочувствие. По результатам флюорографии ему поставили диагноз под вопросом: бронхит и трахеит и выдали заключение о необходимости дополнительного обследования. Однако больница на дообследование пациента не направила.

В феврале 2016 года в областном противотуберкулезном диспансере у мужчины выявлен туберкулез правого легкого. При этом установлено, что данное заболевание было зафиксировано на снимках флюорографического обследования, проведенного еще в сентябре 2015 года.

В апреле 2017 года мужчина обратился в Заводоуковский районный суд с иском о взыскании с больницы компенсации морального вреда.

Решением Заводоуковского районного с больницы в пользу заявителя было взыскано 50 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда и штраф в размере 25 тыс. рублей за неудовлетворение его требований в добровольном порядке.

Больница решила обжаловать решение суда в Тюменском областном суде. Но судебная коллегия отказала ответчику в удовлетворении его жалобы.

Решение Заводоуковского районного суда вступило в законную силу, сообщает прокуратура Тюменской области.