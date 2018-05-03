Кубок Тюмени по баскетболу посвятят Дню Победы

фото департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени фото департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Открытый Кубок Тюмени по баскетболу среди мужских команд ветеранов категории "40+" и женских команд ветеранов категории "35+" пройдет в СДЮСШОР "Прибой" (СК "Строймаш", ул. Индустриальная, 49а) в Тюмени 5 и 6 мая.

Кубок посвящен Дню Победы. Начало турнирных матчей в 10 часов. Торжественное открытие соревнований состоится 5 мая в 12 часов.

В борьбу за Кубок вступят шесть мужских команд из Тюмени, Екатеринбурга, Омска, Свердловской и Челябинской областей, Республики Казахстан.

Среди женских команд в состязаниях примут участие тюменские, пермские и челябинские ветераны спорта.