В Тюмени магазин "Половик" оштрафовали за нарушения пожарной безопасности

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

На 160 тыс. рублей оштрафован за нарушения требований пожарной безопасности магазин стройматериалов "Половик" в Тюмени.

Прокуратура Ленинского округа Тюмени совместно с сотрудниками управления МЧС России по Тюменской области проверила соблюдение требований пожарной безопасности в магазине "Половик" на ул. 50 лет Октября, 122 и в складе на ул. 50 лет Октября, 122в.

Установлено, что в магазине в помещении для персонала отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. Ширина эвакуационных выходов не соответствует нормативным. Материалы хранятся в тамбуре основного выхода.

В складе не проведена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода. Для складских и технических помещений торгового зала не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности. Нарушены сроки перезарядки огнетушителей.

При включении ручного пожарного извещателя в магазине и складе система оповещения не включилась.

В ходе проверки были выявлены и другие нарушения.

В отношении арендатора - ООО "Пол-Холл" - возбуждено два административных дела по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". В адрес руководителя организации также внесено представление об устранении нарушений закона.

28 апреля по результатам рассмотрения административных дел арендатор оштрафован на 160 тыс. рублей.

Устранение нарушений взято на контроль прокуратуры округа, сообщает пресс-служба прокуратура Ленинского округа Тюмени.