Нерадивых производителей хлеба наказали рублем

Производителей хлеба оштрафовал Роспотребнадзор. Фото videorecept.biz Производителей хлеба оштрафовал Роспотребнадзор. Фото videorecept.biz

46 постановлений о назначении штрафов на сумму более 400 тыс. рублей вынесено производителям хлеба и хлебобулочных изделий Тюменской области за первый квартал 2018 года.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, специалисты провели 49 проверок, исследовали 188 проб хлеба, хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий.

Наиболее распространенные нарушения: отсутствие полной и достоверной информации для потребителей на упаковке (маркировке) или информационном стенде, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние предприятия, нарушение технологического процесса, несоблюдение требований к производственному контролю, нарушение сроков прохождения медосмотров и гигиенического обучения сотрудников.

В 2017 году специалисты управление Роспотребнадзора по Тюменской области провели 211 проверок предприятий, которые производят и реализуют хлеб, хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия на территории региона.

Вынесено более 150 постановлений о назначении наказания на общую сумму около 2 млн рублей.