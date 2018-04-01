Тюменская область в числе лидеров рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов РФ

фото управления государственных закупок Тюменской области фото управления государственных закупок Тюменской области

Тюменская область вошла в число регионов-лидеров эффективности и прозрачности закупочных систем регионов Российской Федерации по итогам 2017 года и награждена дипломом Общероссийской общественной организации "Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам" за вклад в развитие закупочной системы.

Диплом начальнику управления государственных закупок Тюменской области Сергею Панкову вручила председатель правления гильдии Лидия Никифорова в рамках форума-выставки "ГОСЗАКАЗ – 2018" в Москве 25-27 апреля.

Рейтинг проводится по восьми показателям эффективности закупочных систем, из них в трех номинациях Тюменская область признана лидером. Это "Снятие административных барьеров и обеспечение доступности информации о региональной системе государственных закупок", "Оценка профессионализма заказчиков и обеспеченности квалифицированными кадрами", "Исполнение контрактов". Еще в четырех номинациях - "Оценка информационной инфраструктуры региона", "Нормативная база региона", "Оценка осуществления закупочных процедур", "Исполнение требований законодательства о закупках" - региону присвоен высший уровень эффективности.

Опыт Тюменской области по развитию контрактной системы неоднократно получал высокую оценку на федеральном уровне. Централизация закупок в регионе, проведение совместных торгов, создание "электронного магазина" для закупок малого объема, система управления общественными финансами в сфере закупок — все это характеризует высокий уровень профессионализма государственных закупок региона и их эффективности.

В 2017 году Тюменская область впервые участвовала в рейтинге эффективности муниципальных закупок. Опыт региона высоко оценен гильдией отечественных закупщиков, что подтверждается дипломом лидера в номинации "Оценка организационной инфраструктуры муниципальных закупок".