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Тобольский ФК "Тобол" сыграл вничью с омскими футболистами

Спорт, 10:45 30 апреля 2018

Фото: vk.com/fc_tobol_tobolsk

Тобольский ФК "Тобол" стартовал в новом первенстве России среди команд третьего дивизиона.

В Омске тоболяки сыграли вничью с дублерами местного "Иртыша" - 2:2. Счет в этой встрече открыли хозяева. На 25-ой минуте отличился Андрей Сафроненко – 1:0. С таким счетом команды и ушли на перерыв.

В самом начале второго тайма игроки  "Иртыша - М" удвоили преимущество, усилиями Владислава Соловьева.  После второго пропущенного гола гости активизировались. На 58 минуте Эдуард Сагдиев сократил отставание – 2:1. А на 88-ой минуте Павел Корепанов красивым ударом сравнял счет в матче.

Следующий матч ФК "Тобол" проведет в Тюмени 7 мая. Соперником тоболяков станут резервисты ФК "Тюмень".

Евгений Новоселов

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# ФК Тобол , футбол

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