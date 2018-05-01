Кубок чемпионата мира по футболу встретили во Владивостоке

Кубок чемпионата мира по футболу. Фото www.primorsky.ru Кубок чемпионата мира по футболу. Фото www.primorsky.ru

Кубок чемпионата мира по футболу доставлен во Владивосток на самолете 1 мая. Об этом сообщает официальный сайт администрации Приморского края.

Трофей привезли на приморскую землю специальным бортом в сопровождении чемпиона мира по футболу Жилберту Силва, генерального директора Coca-Cola HBC Россия Стефаноса Вафеидиса, посла тура Кубка чемпионата мира по футболу FIFA Виктории Лопыревой и посла чемпионата мира по футболу FIFA Натальи Водяновой.

Владивосток станет первым городом второго национального этапа тура, который примет кубок. В последний раз трофей принимал Сочи во время первого этапа российского тура в ноябре 2017 года, напоминает "Газета.ру".