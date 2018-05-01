Кубок чемпионата мира по футболу встретили во Владивостоке
Кубок чемпионата мира по футболу. Фото www.primorsky.ru
Кубок чемпионата мира по футболу доставлен во Владивосток на самолете 1 мая. Об этом сообщает официальный сайт администрации Приморского края.
Трофей привезли на приморскую землю специальным бортом в сопровождении чемпиона мира по футболу Жилберту Силва, генерального директора Coca-Cola HBC Россия Стефаноса Вафеидиса, посла тура Кубка чемпионата мира по футболу FIFA Виктории Лопыревой и посла чемпионата мира по футболу FIFA Натальи Водяновой.
Владивосток станет первым городом второго национального этапа тура, который примет кубок. В последний раз трофей принимал Сочи во время первого этапа российского тура в ноябре 2017 года, напоминает "Газета.ру".