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Кубок чемпионата мира по футболу встретили во Владивостоке

Спорт, 14:34 01 мая 2018

Кубок чемпионата мира по футболу. Фото www.primorsky.ru

Кубок чемпионата мира по футболу доставлен во Владивосток на самолете 1 мая. Об этом сообщает официальный сайт администрации Приморского края.

Трофей привезли на приморскую землю специальным бортом в сопровождении чемпиона мира по футболу Жилберту Силва, генерального директора Coca-Cola HBC Россия Стефаноса Вафеидиса, посла тура Кубка чемпионата мира по футболу FIFA Виктории Лопыревой и посла чемпионата мира по футболу FIFA Натальи Водяновой.

Владивосток станет первым городом второго национального этапа тура, который примет кубок. В последний раз трофей принимал Сочи во время первого этапа российского тура в ноябре 2017 года, напоминает "Газета.ру".

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# Кубок чемпионата мира по футболу

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