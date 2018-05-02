Бизнес-ангел Александр Румянцев стал экспертом InnoWeek 2018

InnoWeek 2018. Фото организаторов InnoWeek 2018. Фото организаторов

10 миллионов рублей - таков призовой фонд Битвы стартапов, который пройдет на InnoWeek 2018 в Тюмени с 4 по 6 июня.

В 2018 году на неделю инноваций в Тюмени приедут новые и уже знакомые стартаперам эксперты. Одним из них станет Кирилл Варламов — директор Фонда развития Интернет-Инициатив (ФРИИ), который более десяти лет руководил успешной российской технологической компанией Naumen. Кирилл Варламов входит в состав правления Российского управленческого сообщества.

Оценит инновационные идеи новаторов и известный российский предприниматель, президент группы компаний Cognitive Technologies, президент национальной Ассоциации инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ) Ольга Ускова.

Также новые идеи для своего пакета будет искать уже известный тюменскому InnoWeek один из самых активных частных венчурных инвесторов в России за 2016-2017 годы Александр Румянцев. В портфеле венчурного инвестора уже более 50 проектов.

Напомним, InnoWeek 2017 внимание инвестора привлекли пять проектов стартаперов, а проект Данила Шушарина GrapTil стал первой заключенной сделкой Александра Румянцева среди отобранных им на Неделе инноваций в Тюмени.

В 2018 году участников ждет Битва IT-стартапов с призовым фондом в 10 млн рублей и недельной стажировкой в Кремниевой Долине США.

Лина Орлова