  • 2 мая 20182.05.2018среда
  • USD61,9997
    EUR75,2056
  • В Тюмени 0..-2 С 2 м/с ветер юго-восточный

Бизнес-ангел Александр Румянцев стал экспертом InnoWeek 2018

Общество, 17:21 02 мая 2018

InnoWeek 2018. Фото организаторов

10 миллионов рублей - таков призовой фонд Битвы стартапов, который пройдет на InnoWeek 2018 в Тюмени с 4 по 6 июня.

В 2018 году на неделю инноваций в Тюмени приедут новые и уже знакомые стартаперам эксперты. Одним из них станет Кирилл Варламов — директор Фонда развития Интернет-Инициатив (ФРИИ), который более десяти лет руководил успешной российской технологической компанией Naumen. Кирилл Варламов входит в состав правления Российского управленческого сообщества.

Оценит инновационные идеи новаторов и известный российский предприниматель, президент группы компаний Cognitive Technologies, президент национальной Ассоциации инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ) Ольга Ускова.

Также новые идеи для своего пакета будет искать уже известный тюменскому InnoWeek один из самых активных частных венчурных инвесторов в России за 2016-2017 годы Александр Румянцев. В портфеле венчурного инвестора уже более 50 проектов.

Напомним, InnoWeek 2017 внимание инвестора привлекли пять проектов стартаперов, а проект Данила Шушарина GrapTil стал первой заключенной сделкой Александра Румянцева среди отобранных им на Неделе инноваций в Тюмени.

В 2018 году участников ждет Битва IT-стартапов с призовым фондом в 10 млн рублей и недельной стажировкой в Кремниевой Долине США. 

Лина Орлова

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# InnoWeek , Александр Румянцев , тюменский технопарк

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:14 02.05.2018Интернациональную музыкальную программу представят на фестивале "Небо и Земля"
18:18 02.05.2018Тюменские студенты выступят на Всероссийской олимпиаде по оказанию экстренной помощи
18:00 02.05.20183 мая - события дня
17:21 02.05.2018Бизнес-ангел Александр Румянцев стал экспертом InnoWeek 2018