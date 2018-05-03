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В Салехарде осудят мужчину, напавшего с ножом на двух женщин

Происшествия, 09:43 03 мая 2018

фото sledcom.ru

30-летнему жителю Салехарда предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство двух лиц".         

Как сообщает СУ СК РФ по ЯНАО, ночью 24 сентября 2017 компания, в которой находились хозяйка квартиры, ее подруга и двое мужчин, распивала спиртные напитки. В какой-то момент хозяйка квартиры попросила своих гостей удалиться.

Пока один из мужчин одевался в прихожей, обвиняемый кухонным ножом подруге хозяйки нанес несколько ударов в шею.

Вторая потерпевшая, услышав шум, забежала на кухню, после чего мужчина нанес и ей удар в область шеи.

Обе женщины выбежали из квартиры, вызвали скорую помощь.

Обвиняемый был задержан. Уголовное дело направлено в суд.

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# женщины , покушение на убийство , Ямал

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