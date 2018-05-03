Тюменцам рассказали о нюансах установки видеонаблюдения в многоквартирниках

Фото - anadoluterra.com Фото - anadoluterra.com

Система видеонаблюдения может быть установлена в любом многоквартирном доме. Соответствующее решение собственники жилья могут принять на общем собрании.

Спорные вопросы, связанные с установкой видеонаблюдения в многоквартирном доме, разъяснили специалисты.

Так, если собственники решили приобрести систему видеонаблюдения, необходимо решить вопрос о включении ее в состав общего имущества и дальнейшего содержания. Такое решение принимается простым большинством голосов собственников помещений, присутствующих на общем собрании, имеющем кворум.

В том случае, если система видеонаблюдения берется в аренду, свое согласие должны дать 2/3 собственников многоквартирника.

Специалисты напоминают, что установка системы видеонаблюдения и ее дальнейшее обслуживание направлены на сохранность общего имущества, то плата должна определяться соразмерно доле в праве общей собственности на общее имущество – другими словами - расчет будет с 1 кв. м.

Еще один момент, который необходимо учесть – обслуживание видеонаблюдения. Если система включена в общее имущество, то управляющая организация либо товарищество собственников жилья (в зависимости от формы управления) должны обеспечить нормальное функционирование системы видеонаблюдения – самостоятельно либо с привлечением специализированных компаний.

Если видеосистема не входит в состав общего имущества, то собственники должны принять решение об определении лиц, которые от их имени уполномочены заключить договор. Такое решение принимается большинством собственников - не менее 2/3.

Напомним, что если некоторые собственники против установки видеонаблюдения, то они вправе обратиться в суд, но до тех пор пока суд не признает недействительным решения общего собрания, все собственники помещений в многоквартирном доме без исключения обязаны исполнять решения, принятые на общем собрании.

Систему видеонаблюдения можно установить даже если она не предусмотрена проектной документацией многоквартирного дома, сообщает Государственная жилищная инспекция Тюменской области.