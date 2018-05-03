Четыре человека пострадали в аварии под Ишимом

фото ГИБДД Ишима фото ГИБДД Ишима

Первомайские праздники не обошлись без дорожных происшествий в Ишиме.

За праздничные выходные сотрудники ОГИБДД МО МВД России "Ишимский" выявили более 300 нарушений правил дорожного движения. Девять автолюбителей выехали на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, 38 – забыли о пользовании ремнями безопасности, 10 водителей не предоставили преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах. 10 водителей управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.

Возле Ишима 55-летний водитель Kia Spectra на перекрестке не предоставил преимущество при повороте налево и столкнулся с Hyundai Sonata под управлением 29-летнего мужчины. Его автомобиль двигался прямо.

В результате дорожно-транспортного происшествия четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.