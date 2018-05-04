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Югорчанин осужден за размещение экстремистских постов в соцсетях

Происшествия, 11:10 04 мая 2018

sledcom.ru

Мужчину, виновного в размещении экстремистских материалов в социальных сетях, осудили в Нижневартовске.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, с 2014 по 2017 год осужденный размещал в социальной сети ВКонтакте аудио- и видеозаписи, содержащие высказывания, обосновывающие необходимость вражды, применения насилия в отношении лиц определенной национальности. Также негативные характеристики группы лиц по национальному признаку, утверждения о моральном и социальном превосходстве определенной группы.

Подсудимый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно.

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# соцсети , экстремизм , Югра

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