Югорчанин осужден за размещение экстремистских постов в соцсетях

sledcom.ru sledcom.ru

Мужчину, виновного в размещении экстремистских материалов в социальных сетях, осудили в Нижневартовске.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, с 2014 по 2017 год осужденный размещал в социальной сети ВКонтакте аудио- и видеозаписи, содержащие высказывания, обосновывающие необходимость вражды, применения насилия в отношении лиц определенной национальности. Также негативные характеристики группы лиц по национальному признаку, утверждения о моральном и социальном превосходстве определенной группы.

Подсудимый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно.