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Географы и экологи могут претендовать на премию РГО

Общество, 12:16 04 мая 2018

фото РГО

Прием заявок на соискание премии Русского географического общества 2018 года стартовал. Заявки принимают до 28 сентября, сообщает РГО

Премия РГО – награда в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. Проводится один раз в два года и имеет международный статус. Впервые вручалась в 2014 году.

Премией отмечают яркие результаты научных исследований, выдающиеся экспедиции, научно-популярные фильмы, печатные издания, посвященные географии, экологии, этнографии, истории и культуре России.

Подать заявку на соискание премии может физическое лицо или организация из любой страны мира при условии, что проект посвящен России.

Торжественная церемония награждения победителей премии пройдет в конце года.

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# конкурс , премия , РГО

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