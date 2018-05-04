Географы и экологи могут претендовать на премию РГО

фото РГО фото РГО

Прием заявок на соискание премии Русского географического общества 2018 года стартовал. Заявки принимают до 28 сентября, сообщает РГО.

Премия РГО – награда в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. Проводится один раз в два года и имеет международный статус. Впервые вручалась в 2014 году.

Премией отмечают яркие результаты научных исследований, выдающиеся экспедиции, научно-популярные фильмы, печатные издания, посвященные географии, экологии, этнографии, истории и культуре России.

Подать заявку на соискание премии может физическое лицо или организация из любой страны мира при условии, что проект посвящен России.

Торжественная церемония награждения победителей премии пройдет в конце года.