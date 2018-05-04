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Студентка ТюмГУ признана лучшей на международной конференции "Нефть и газ"

Общество, 17:02 04 мая 2018

Мария Битюцкая/фото ТюмГУ

Студентка ТюмГУ Мария Битюцкая стала победителем на 72 Международной молодежной научной конференции "Нефть и газ-2018", сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Ее научные исследования "Систематизация данных с целью повышения точности прогнозирования операционных затрат на этапах концептуального проектирования" признаны лучшими в секции "Экономика нефтегазовых компаний".

В данной секции было представлено 35 работ. Конкурентами студентки второго курса магистерской программы "Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа" Политехнической школы ТюмГУ были не только представители ведущих вузов страны, но и молодые специалисты крупных нефтегазовых компаний.

Всего в конференции участвовали более 2 тыс. студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов профильных предприятий, представлено более 700 научных работ.

Кроме диплома победителя Мария Битюцкая получила сертификат на стажировку в компании "Лукойл-Энергосети".

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# конференция , Мария Битюцкая , студентка , ТюмГУ

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