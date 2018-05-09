Рядовые "Бессмертного полка": Николай Ямов

Гвардии сержант Николай Евграфович Ямов, 1900 года рождения, погиб 25 января 1945 года в Польше.

Как рассказал участник парада Победы в Тюмени, потомок героя Евгений, бабушке Нине Николаевне Ильиной было два года, когда ее отец, прадед Евгения уходил на фронт. "Ей всегда было до слез обидно, что она не помнит, каким он был. Письма с фронта приходили регулярно. Но, о чем конкретно было написано, бабушка вспомнить не могла - маленькая была. Зато отчетливо она помнит, что в каждое ответное письмо, мать вкладывала рисунки с контурами детских рук, чтобы отец видел, как растут их дети", - вспоминает Евгений.

"Сейчас на память о моем прадеде Николае Ямове в семье осталось лишь письмо из Красного Креста, парочка стареньких потертых фотографий и обрывки детских воспоминаний бабушки", - отметил он.