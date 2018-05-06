Жители Тюменского района стали чаще заниматься спортом, уверены депутаты
Развитие спорта рассмотрели на очередном заседании думы Тюменского района. Благодаря открытию новых спортивных объектов увеличилось число людей, занимающихся физической культурой, сообщает управление информационной политики и информатизации Тюменского района.
Так, после введения в эксплуатацию второй детско-юношеской спортивной школы в поселке Богандинский на 663 человека увеличилось количество детей, занимающихся спортом. Также в 2017 году завершен капитальный ремонт мини-футбольной площадки и хоккейного корта в селе Горьковка.
По словам заместителя председателя районной думы Владимира Куракина, депутаты заинтересованы в исполнении муниципальных программ и удовлетворены достигнутыми результатами.
"Тюменский район развивается, и в своих отчетах руководители отрасли спорта, образования, культуры, АПК подтверждают это цифрами и фактами. Это не просто цифры, а реальные результаты работы, – отметил депутат. – Например, в Червишево, отремонтировали корт, спортзал, появилось больше секций. Большой спорткомплекс в прошлом году открыли в Боровском", - добавил он.