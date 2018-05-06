Жители Тюменского района стали чаще заниматься спортом, уверены депутаты

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Развитие спорта рассмотрели на очередном заседании думы Тюменского района. Благодаря открытию новых спортивных объектов увеличилось число людей, занимающихся физической культурой, сообщает управление информационной политики и информатизации Тюменского района.

Так, после введения в эксплуатацию второй детско-юношеской спортивной школы в поселке Богандинский на 663 человека увеличилось количество детей, занимающихся спортом. Также в 2017 году завершен капитальный ремонт мини-футбольной площадки и хоккейного корта в селе Горьковка.

По словам заместителя председателя районной думы Владимира Куракина, депутаты заинтересованы в исполнении муниципальных программ и удовлетворены достигнутыми результатами.

"Тюменский район развивается, и в своих отчетах руководители отрасли спорта, образования, культуры, АПК подтверждают это цифрами и фактами. Это не просто цифры, а реальные результаты работы, – отметил депутат. – Например, в Червишево, отремонтировали корт, спортзал, появилось больше секций. Большой спорткомплекс в прошлом году открыли в Боровском", - добавил он.