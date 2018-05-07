В Тобольске определили лучших футболистов региона

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Команда "Водник" из Бердюжья стала победителем чемпионата Тюменской области по мини-футболу среди взрослых команд во второй лиге.

Финальные игры прошли в Тобольске. В них приняло участие восемь команд. В матче за золото футболисты "Водника" переиграли "Исеть" из Исетского района со счетом - 2:0. Бронза досталась тобольской команде "Сибур". Матч за третье место с ишимской командой "Стрехнино" закончился вничью - 1:1. Итоговую победу хозяева вырвали в серии пенальти 3:2.

По итогам соревнований были названы лучшие игроки в различных амплуа. Приз лучшему вратарю вручили Андрею Коставу из "Стрехнино", лучший защитник – Денис Лемешкин "Сибур", его одноклубник Антон Захаров стал лучшим бомбардиром, Среди нападающих отметили Кирилла Кузнецова из "Исети". Лучшим игроком турнира назвали Дмитрия Семикина из "Водника".

Памятными подарками от ФК "Тюмень" в честь своего 80-летия, награжден ветеран футбола, игрок команды мастеров "Геолог" - Иван Георгиевич Захаров.

Евгений Новоселов