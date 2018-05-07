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Путин предложил кандидатуру Медведева на должность премьера

Политика, 16:44 07 мая 2018

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Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны, сообщается на сайте Кремля.

В соответствии с пунктом "а" статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации.

Отметим, что правительство ушло в отставку 7 мая в день инаугурации Владимира Путина. 

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# Владимир Путин , Дмитрий Медведев

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