Путин предложил кандидатуру Медведева на должность премьера

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Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны, сообщается на сайте Кремля.

В соответствии с пунктом "а" статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации.

Отметим, что правительство ушло в отставку 7 мая в день инаугурации Владимира Путина.