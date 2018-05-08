Тюменские хирурги впечатлили коллег из Санкт-Петербурга

Фото ОКБ №2 Фото ОКБ №2

Врачи тюменской ОКБ № 2 провели несколько показательных эндоскопических улучшающих слух операций под руководством ведущих отохирургов Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Специалисты из Санкт-Петербурга были впечатлены тем, с какими сложными случаями заболеваний приходится сталкиваться отоларингологам ОКБ №2.

Участники проходившего в Тюмени образовательного семинара напрямую из операционной следили по видеосвязи за нюансами выполнения высокотехнологичных операций. Их особенность заключалась в использовании систем хирургической навигации и средств визуализации, делающих процесс более надежным и простым.

Спецоборудование позволяет хирургу в реальном времени получать информацию об анатомических особенностях пациента, расположении инструментов и состоянии патологии, что благоприятно сказывается на точности выполнения манипуляций.

"Современные возможности отохирургии позволяют не только излечить практически любую патологию, но и максимально близко к естественному восстановить анатомические структуры уха, сохранив тем самым качество жизни пациента уже после выписки из стационара. Это и есть главная задача современного врача. Применение навигационного оборудования особенно актуально при лечении сложных случаев у детей, небольшая погрешность – буквально в один-два миллиметра – может быть критической. Конечно, нам необходимо такое оборудование", - подчеркнула заведующая оториноларингологическим отделением ОКБ № 2 Надежда Кузнецова.

Ежегодно в отделении специализированную медицинскую помощь получают около 2 тыс. детей, и около половины из них нуждаются в слухулучшающих операциях.