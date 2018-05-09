Владимир Якушев: премьер доказал, что умеет создавать команду единомышленников

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Губернатор Тюменской области поддержал решение депутатов Государственной думы, утвердивших Дмитрия Медведева на посту председателя правительства РФ, высказался о премьере как о профессионале высокого уровня, обладающего значительным опытом и пользующемся доверием россиян.

"На сегодня это самая лучшая кандидатура, самое верное решение. Дмитрий Анатольевич хорошо проявил себя, управляя правительством в очень непростых условиях, под внешним санкционным давлением смог обеспечить позитивные перемены в экономке. Он досконально разбирается в региональной политике, знает проблемы субъектов России, обладает необходимым опытом в реализации масштабных программ, он курировал нацпроекты, будучи еще вице-премьером. Что немаловажно, в самых сложных ситуациях Медведев проявил себя как успешный антикризисный менеджер, он последователен в своих действиях и добивается успеха, не сомневаюсь, так будет и сейчас",- резюмировал глава Тюменской области.