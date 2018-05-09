Переправа Салехард – Лабытнанги закрывается для легковых авто

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Режим работы ледовой переправы Салехард – Лабытнанги изменится 10 мая. На переправе будет разрешено движение только для грузового полноприводного транспорта массой от 10 до 20 тонн. Для всех остальных видов автомобилей движение будет закрыто.

Для перевозки пассажиров на маршрут выйдут вездеходы на воздушной подушке, сообщает администрация ЯНАО. Первые суда отправляются с обоих берегов в 7 часов, а завершающие рейсы – в 23 часа. Стоимость проезда составляет 120 рублей для пассажира и 60 рублей за провоз груза. Продажи осуществляются в кассах павильонов. Для исключения путаницы при посадке на борт на каждый новый рейс открывается новая продажа билетов.

Место посадки со стороны города Лабытнанги находится в отдалении от теплого павильона – поэтому для удобства пассажиров здесь будет работать микроавтобус и бесплатно подвозить людей к "подушке".

С началом ледохода и до запуска паромного сообщения возобновятся перевозки вертолетами между Салехардом и Лабытнанги. Установленный тариф на данном направлении составляет 1 тыс. 050 рублей со всеми сборами.

Получить оперативную информацию о режиме работы ледовой переправы через реку Обь можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04 или на интерактивной карте: карты.янао.рф/eks/zimnik.