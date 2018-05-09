  • 9 мая 20189.05.2018среда
  • USD63,0066
    EUR75,0409
  • В Тюмени 10..12 С 6 м/с ветер юго-восточный

Дублеры ФК "Тюмень" сразились с тоболяками

Спорт, 13:41 09 мая 2018

Фото - fc-tyumen.ru

Результативным получился поединок дублера ФК "Тюмень" и "Тобола" из Тобольска. Очередные матчи прошли в первенстве России по футболу среди клубов 3-го дивизиона (регион "Урал и Западная Сибирь"). 

В матче было забито одиннадцать голов: уже  в первом тайме резервисты отправили в ворота Александра Терени пять безответных мячей. Дважды отличился Данил Карпов, а по одному неотразимому удару нанесли Максим Бирюков, Юрий Мошев и Егор Глухов.

Карпов в итоге сделал покер, еще раз забил Мошев, а также – Артем Докучаев. У приезжей дружины голами отметились Ильфат Баязитов и Евгений Аксенов. 9:2 – крупная победа дублеров, отмечет пресс-служба тюменской футобольной команды.

В ближайшее воскресенье, 13 мая, подопечные Виктора Тренева на "Геологе" сразятся с "Шахтером" из Коркино. Игра начнется в 14 часов.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ФК Тюмень , футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:41 09.05.2018Дублеры ФК "Тюмень" сразились с тоболяками
16:28 08.05.2018Кубок чемпионата мира по футболу побывал в Новосибирске
14:49 08.05.2018Тюменская Rubyfox стала победителем международного турнира
12:48 08.05.2018В ХК "Рубин" вернулся Денис Ячменев