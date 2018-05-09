Дублеры ФК "Тюмень" сразились с тоболяками

Фото - fc-tyumen.ru Фото - fc-tyumen.ru

Результативным получился поединок дублера ФК "Тюмень" и "Тобола" из Тобольска. Очередные матчи прошли в первенстве России по футболу среди клубов 3-го дивизиона (регион "Урал и Западная Сибирь").

В матче было забито одиннадцать голов: уже в первом тайме резервисты отправили в ворота Александра Терени пять безответных мячей. Дважды отличился Данил Карпов, а по одному неотразимому удару нанесли Максим Бирюков, Юрий Мошев и Егор Глухов.

Карпов в итоге сделал покер, еще раз забил Мошев, а также – Артем Докучаев. У приезжей дружины голами отметились Ильфат Баязитов и Евгений Аксенов. 9:2 – крупная победа дублеров, отмечет пресс-служба тюменской футобольной команды.

В ближайшее воскресенье, 13 мая, подопечные Виктора Тренева на "Геологе" сразятся с "Шахтером" из Коркино. Игра начнется в 14 часов.