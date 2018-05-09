Пенсионный фонд в Тюмени провел горячую линию для ветеранов войны

Фото - ИА "Тюменская линия" Фото - ИА "Тюменская линия"

Накануне празднования 73-й годовщины Победы тюменский ПФР провел "горячую линию" для ветеранов и участников ВОВ по вопросам пенсионного обеспечения.

На их вопросы пожилых тюменцев отвечали специалисты управления: замначальника отдела назначения пенсии Юлия Акулова, замначальника отдела перерасчета Галина Максимова и руководитель клиентской службы Оксана Симоненко.

"Горячая линия" началась с актуальных вопросов: "Будет ли выплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны к празднику?" и "Когда будет следующая индексация пенсий?". Люди разного возраста задавали уточняющие вопросы по оформлению справок и способам подачи документов на оформление единовременной выплаты.

Для многих стала полезной информация о предоставлении услуг в электронном виде. Некоторые вопросы, потребовавшие персонального изучения, были приняты для дальнейшей подготовки ответа в рамках действующего законодательства.

ПФР уже провел всю необходимую предварительную работу, связанную с подготовкой списков получателей из числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. в соответствии с указом президента Российской Федерации.

Единовременная выплата в размере 10 000 рублей, приуроченная к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, будет осуществлена в течение мая – июня 2018 года вместе с другими пенсионными и социальными выплатами более 270 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Тюмени.

Специально обращаться в территориальный орган ПФР для получения единовременной выплаты не надо, она будет выплачена в беззаявительном порядке на основании данных ПФР.