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Психологи: игра с куклами-монстрами влияет на самовосприятие девочек 

Общество, 12:05 10 мая 2018

фото ТюмГУ

Психологи ТюмГУ экспериментально выяснили, что игра с куклами Monster High может влиять на самовосприятие девочек. В исследовании участвовали 60 школьниц 7–10 лет, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ. 

"У девочек, играющих в кукол-монстров, было зафиксировано снижение самооценки от исходного уровня, они стали сравнивать себя с этими куклами по некоторым положительным характеристикам, – сообщила доцент кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ Мария Богданова. – Tак же они бессознательно начали противопоставлять себя понятию “хорошая девочка”.

Установлено, что после игры в куклы Monster High испытуемые объединяли себя по положительной характеристике – “смелая” с куклой Monster High – и противопоставляли себя хорошей девочке, которой приписали характеристику “трусливая”. 

В работе специалисты использовали комплекс методов: эксперимент, методику неоконченных предложений, семантический дифференциал и другие. 

Мария Богданова подчеркнула, что при игре с куклой у девочки формируется восприятие себя, какой она себя видит и как, по ее мнению, ее воспринимают окружающие. 

"Игрушка является частью развивающегося в ребенке самовосприятия, чувства "я". Последними тенденциями в детской психологии являются рекомендации предлагать гендерно разнообразные игрушки детям. Например, девочкам – конструкторы, мальчикам – куклы. Это помогает развивать адаптационные способности, столь необходимые в быстро изменяющемся мире", – заключила эксперт. 

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# куклы , опрос , психологи , ТюмГУ

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