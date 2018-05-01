Быт зажиточных тюменцев рубежа XIX–XX веков представлен в Доме Машарова

фото Тюменское музейно-просветительское объединение фото Тюменское музейно-просветительское объединение

Выставка "Время и вещи" открылась в музее "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) 10 мая и продолжит свою работу до 20 мая, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

В экспозиции представлены предметы и вещи домов зажиточных тюменцев рубежа XIX–XX веков.

Поддерживать уют и порядок в доме помогала прислуга, однако особое положение занимала кухарка. Это была почетная и ответственная должность. Узнать, как выглядело помещение для приготовления пищи более века назад, как выглядела утварь, как она использовалась, как складывался быт кухарки, а также многое другое поможет небольшая, но интересная выставка.

На выставке "Время и вещи" представлены старинные кухонные принадлежности, посуда столовая и для приготовления пищи, кухонная мебель, а также предметы, которые могли присутствовать в помещении кухни рубежа XIX–XX веков.