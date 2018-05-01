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Тюменских отцов и детей ждут в театре "Ангажемент"

Общество, 20:01 12 мая 2018

Фото из группы "Ассоциация семейного спорта Тюменской области" в социальной сети "ВКонтакте"

Театральная трилогия для тюменских отцов и детей пройдет с 15 по 19 мая в "Ангажементе" (ул. Олимпийская, 8а).  Проект "Отцовский meet-up" и городская интерактивная конференция "Культура отцовства" ждут тюменцев на творческой встрече с Леонидом Окуневым и на сдаче нового спектакля.

15 мая заслуженный артист РФ, художественный руководитель и директор театра, Леонид Окунев расскажет о воспитательном потенциале искусства. С 19 до 21 часа он ответит на вопросы о том, чему могут научить ребенка театр и кино, зачем нужны семейные походы на спектакли и как можно развить фантазию ребенка. Спикер раскроет разницу между "взрослыми" и "детскими" постановками и пояснит, каким образом основы актерского мастерства могут быть включены в практику отцовского воспитания.

Гости встречи с Леонидом Окуневым 17 мая в 19 часов смогут попасть на закрытую сдачу спектакля "Поместье воронов", премьера которого намечена на 18 мая. Рейтинг спектакля - 18+. 

19 мая участников проекта "Отцовский meet-up" вместе со всеми семьями ждут на двух спектаклях: на детской постановке "Умная собачка Соня" и на мистическом детективе "Поместье ворона". Время спектаклей и стоимость билетов можно узнать на сайте театра "Ангажемент".

Председатель Ассоциации семейного спорта и физической культуры Тюменской области и организатор проекта "Отцовский meet-up" Александр Чехонин рассказал, что задумал его еще до появления в семье ребенка. Миссию своего проекта он видит в совершенствовании модели отцовства и в искоренении клишированных образов, которые активно тиражируются в медиапространстве. К примеру, традицию празднования дня рождения ребенка алкогольными напитками в компании друзей, пока жена в роддоме, Александр Чехонин считает странным поведением. В этом же ряду идут постоянные семейные скандалы, неуважение к супруге и втягивание в конфликты собственных детей.

"Цель нашей организации - создание условий для осмысленного и созидательного взаимодействия семьи", - говорит Александр Чехонин.

Дарья Казакова

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# Ангажемент , отцовство , семейные пары , семейный отдых , театр

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