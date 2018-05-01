В Тюмени на предварительное голосование "Единой России" зарегистрировано сто участников

Фото партии «Единая Россия» Фото партии «Единая Россия»

100 человек подали заявки на участие в предварительном голосовании "Единой России" на выборах в Тюменскую городскую думу. Об этом сообщил секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.

Как передает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", среди них — представители разных профессий, молодежь — более 35%, активисты общественных организаций, действующие депутаты.

Через несколько дней, 16 мая, стартуют первые дебаты. Дискуссии пройдут по двум темам: развитие человеческого потенциала и основные точки роста Тюмени.

Зарегистрированные участники предварительного голосования выступят по одной из предложенных тем и ответят на вопросы. Каждый из кандидатов должен принять участие не менее чем в двух дебатах. Помимо этого они проведут встречи с жителями в избирательных округах.

Вся информация по проведению предварительного голосования, списки кандидатов, их данные, расписание встреч и дебатов находятся в открытом доступе на сайте pg.er.ru.