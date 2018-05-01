  • 11 мая 201811.05.2018пятница
  • USD62,5229
    EUR74,1772
  • В Тюмени 8..10 С 2 м/с ветер западный

Ноябрьские пожарные спасли из горящего дома маленькую девочку

Происшествия, 14:16 11 мая 2018

фото ГУ МЧС по ЯНАО

Девочку спасли на пожаре в жилом двухквартирном одноэтажном доме в Ноябрьске 10 мая.

По информации управления МЧС по Ямалу, на момент прибытия пожарных подразделений из окон шел дым.

В ходе тушения пожарные обнаружили спящую несовершеннолетнюю девочку. Ее разбудили и вывели на свежий воздух.

"Когда мы нашли ее, дым уже спускался вниз к кровати, - рассказал помощник начальника караула, – она спала. Мы разбудили ее и помогли выйти на свежий воздух".

На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось 12 минут. Полностью пожар был ликвидирован спустя 40 минут.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ноябрьск , пожар , ребенок

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:16 11.05.2018Ноябрьские пожарные спасли из горящего дома маленькую девочку
11:32 11.05.2018Житель Тарко-Сале пытался выдать убийство жены за суицид
11:00 11.05.2018В Югре задержали похитителей мусорных контейнеров
10:16 11.05.2018В Югре родители наказывали сына электрошокером