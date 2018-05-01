Ноябрьские пожарные спасли из горящего дома маленькую девочку

фото ГУ МЧС по ЯНАО фото ГУ МЧС по ЯНАО

Девочку спасли на пожаре в жилом двухквартирном одноэтажном доме в Ноябрьске 10 мая.

По информации управления МЧС по Ямалу, на момент прибытия пожарных подразделений из окон шел дым.

В ходе тушения пожарные обнаружили спящую несовершеннолетнюю девочку. Ее разбудили и вывели на свежий воздух.

"Когда мы нашли ее, дым уже спускался вниз к кровати, - рассказал помощник начальника караула, – она спала. Мы разбудили ее и помогли выйти на свежий воздух".

На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось 12 минут. Полностью пожар был ликвидирован спустя 40 минут.