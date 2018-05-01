На тюменские поля с небольшим опозданием вышли посевные агрегаты

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Сразу в десяти районах Тюменской области начался сев зерновых культур.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала заместитель директора областного департамента АПК Наталья Огородникова.

"Лидером первых дней посевной стал Абатский район, где уже зерновые посеяны на 400 гектарах, - отметила она. - Также начали сев хозяйства Берджского, Голышмановского, Заводоуковского, Исетского, Ишимского, Казанского, Тюменского, Упоровского, Ялуторовского районов".

Еще в двух районах - Заводоуковском и Тюменском – началась посадка картофеля и овощей. Четыре района - Бердюжский, Голышмановский, Исетский и Ишимский начали работы с рапсом.

"Бесспорно, мы идем с небольшим отставанием по сравнению с прошлым годом по природно-климатическим условиям, - отметила Наталья Огородникова. - Но учитывая то, что наши аграрии используют раннеспелые и среднеспелые селекционные сорта, мы надеемся, что несмотря на такой небольшой природный сбой, сможем вырастить и собрать хороший урожай".

Сельскохозяйственные товаропроизводители Тюменской области, по словам Наталья Огородниковой, не намерены снижать посевную площадь.

Планируется, что в 2018 году сельскохозяйственные культуры будут посеяны на 1066,9 тыс. га, что в целом на уровне прошлого года. При этом в планах увеличение площадей посева зерновых и зернобобовых (до 683,4 тыс. га), а также технических культур (до 52,3 тыс. га).

Борис Олейник