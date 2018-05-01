МФК "Тюмень" встретится с питерским клубом

фото МФК "Тюмень" фото МФК "Тюмень"

МФК "Тюмень" проведет первые матчи в рамках плей-офф чемпионата России среди команд Суперлиги 11 и 12 мая. Соперником команды Игоря Путилова будет "Политех" из Санкт-Петербурга, сообщает тюменский клуб.

"После последнего тура регулярного чемпионата, мы строили планы подготовки к матчам плей-офф, конечно, мы готовились к "Прогрессу", - рассказывает тренер Игорь Путилов. - Но на следующий день узнали, что соперником у нас будет "Политех". Я считаю, это неприятно – команда из Глазова заслужила играть в плей-офф. Произошли такие замены, видимо жизнь в спорте такая, что не все решается по спортивному принципу. Хотя все было известно заранее, нужно было платить взносы. Двоякая ситуация получается".

11 мая игра начнется в 21 час 30 минут, а 12 мая соперники встретятся в 20 часов.