Спасатели и газовики проводят рейды для профилактики пожаров в жилых домах

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Активные мероприятия по профилактике пожаров продолжаются в поселке Голышманово Тюменской области. Очередной рейд по жилым домам, где проживают многодетные семьи, провели сотрудники МЧС и представители "Газпром межрегионгаз Север".

Специалисты проверили исправность газового оборудования, отсутствие утечки газа, своевременность проведения технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, бытовых газовых баллонов, состояние дымоходов. Инспекторы Государственного пожарного надзора провели с гражданами дополнительный инструктаж по мерам пожарной безопасности, осторожности и осмотрительности при пользовании газом и газовым оборудованием, напомнили алгоритм действий при пожаре.

Всем жителям вручили памятки о мерах пожарной безопасности с указанием телефонов экстренных служб. Особое внимание спасатели и газовики обратили на то, что категорически запрещено самостоятельно ремонтировать газовые приборы, вмешиваться в устройство каналов дымоудаления и выводить из строя автоматику безопасности.

Во время рейда специалисты обследовали более десяти домов, нарушения выявили только в одном из них. Жильцам рекомендовали в ближайшее время устранить нарушение, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.