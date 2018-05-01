На время чемпионата мира по футболу запретят въезд автобусов в Екатеринбург

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На время чемпионата мира по футболу в Екатеринбург запретят въезд иногородним автобусам из соседних регионов с 1 по 30 июня. Соответствующий указ подписал президент РФ, сообщает Росавтодор. Ограничение связано с усилением мер безопасности в дни проведения соревнований.

Как отмечают в ведомстве, на федеральных автотрассах со стороны Перми, Челябинска и Тюмени до ЕКАДа установят соответствующие информационные щиты, предупреждающие о запрете въезда.

Иногородние автобусы получат новые места для стоянки за городом и пути объезда Екатеринбурга через ЕКАД. Кроме того, граждан попросят также воздержаться от загородных поездок на служебных автобусах, а для выезда за пределы города воспользоваться железнодорожным транспортом.

фото fuad-ural.ru фото fuad-ural.ru

Исключительное право въезда в уральскую столицу получат автобусы, следующие по маршрутам регулярных перевозок, а также получившие специальное разрешение от МВД и оснащенные системами спутникового мониторинга "Глонасс".

Напомним, чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге должно пройти четыре из 60 матчей.