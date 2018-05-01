Тюменца оштрафовали на двести тысяч рублей за пьяную езду

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Водителя, виновного в пьяной езде без прав, оштрафовали в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в мае 2017 года мировой судья подверг молодого человека 10 суткам административного ареста за пьяную езду без водительских прав. Водительского удостоверения у него никогда не было.

Водитель должных выводов не сделал и вскоре вновь попал в поле зрения правоохранителей. В ночь на 25 марта он после употребления пива сел в BMW 320 и поехал в сторону ул. Карла Маркса, где его остановили инспекторы ДПС. Молодому человеку было предложено пройти освидетельствование, которое показало, что он пьян.

Суд назначил ему штраф в размере 200 тыс. рублей в доход государства. Кроме того, он на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.