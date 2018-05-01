Тюменка прописала мигрантов в квартире знакомой

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22-летняя жительница Тюмени отправится в суд за фиктивную регистрацию 66 мигрантов в квартире своей знакомой, сообщает прокуратура Тюменской области.

Из материалов уголовного дела следует, что тюменка была зарегистрирована в квартире своей знакомой на ул. Рылеева. Девушка решила этим воспользоваться, чтобы подзаработать денег на фиктивной регистрации мигрантов.

С 29 января по 26 марта через МФЦ она направила в управление по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области уведомления о прибытии в квартиру своей знакомой 66 граждан из Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Армении, Азербайджана и Украины.

При этом тюменка не намеревалась предоставлять гостям жилье для проживания.

Прокуратура Ленинского округа Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительное постановление и направила материалы дела мировому судье для рассмотрения по существу.