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Тюменка прописала мигрантов в квартире знакомой

Происшествия, 17:10 14 мая 2018

фото sledcom.ru

22-летняя жительница Тюмени отправится в суд за фиктивную регистрацию 66 мигрантов в квартире своей знакомой, сообщает прокуратура Тюменской области. 

Из материалов уголовного дела следует, что тюменка была зарегистрирована в квартире своей знакомой на ул. Рылеева. Девушка решила этим воспользоваться, чтобы подзаработать денег на фиктивной регистрации мигрантов.

С 29 января по 26 марта через МФЦ она направила в управление по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области уведомления о прибытии в квартиру своей знакомой 66 граждан из Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Армении, Азербайджана и Украины.

При этом тюменка не намеревалась предоставлять гостям жилье для проживания.

Прокуратура Ленинского округа Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительное постановление и направила материалы дела мировому судье для рассмотрения по существу.

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# мигранты , прописка , Тюмень

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