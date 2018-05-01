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Гагары вернулись на Южный Урал

Общество, 20:19 14 мая 2018

фото нацпарка Таганай

Пара птиц, с середины двухтысячных годов облюбовавшая Тесьминское водохранилище, вернулась с зимовки, сообщает национальный парк Таганай. 

Гагар ожидал неприятный сюрприз – две трети водохранилища до сих пор подо льдом. Между тем, по графику птицам пора гнездоваться.

"Пара в растерянности плавает на свободной ото льда воде. Этим птицам необходим простор и разгон для взлета, а его пока нет, - рассказала научный сотрудник национального парка "Таганай" Марина Середа. – Надеюсь, проблема решится и гагары смогут приступить к устройству гнезда. В прошлом году они вывели здесь потомство".

Вместе с гагарами на Тесьминском водохранилище замечены две пары гоголей. Эти птицы тоже прилетают в национальный парк в течение нескольких лет.

В отличие от гагар, которые строят гнезда вплотную к воде, гоголь обыкновенный предпочитает селиться на деревьях и только в редких случаях занимает заячьи норы или прячет свой дом между корнями.

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# гагары , зимовка , Южный Урал

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