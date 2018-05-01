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Житель Надыма до смерти избил свою сожительницу

Происшествия, 13:43 15 мая 2018

Фото: СК РФ

Мужчину, обвиняемого в убийстве своей сожительницы, осудят в Надыме.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, пьяные сожители поссорились на бытовой почве. Ранее судимый мужчина жестоко избил потерпевшую. Женщина перестала подавать признаки жизни, обвиняемый вызвал скорую помощь, сотрудники которой констатировали смерть потерпевшей.

Устанавливаются обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

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# избиение , Надым

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