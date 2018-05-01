Тюменский студент разработал умный ошейник для домашних питомцев

Фото пресс-службы ТюмГУ. Фото пресс-службы ТюмГУ.

Студент ТюмГУ Александр Цой получил образовательный тревел-грант в Израиль по итогам работы IT-школы Уральского федерального округа. Трехдневный форум впервые проходил в Тюмени на площадке ТюмГУ и собрал около 80 молодых начинающих программистов и стартаперов. Кроме тюменцев, участие приняли команды из Челябинска, Екатеринбурга, Ямала, Югры и Курганской области.

Как сообщает пресс-служба вуза, Александр Цой учится по направлению "Математическое обеспечение и администрирование информационных систем". Он представил проект "Умный ошейник для домашних животных", который выполняет функции не только GPS-навигации, но и способен оценивать состояние питомца.

Идея проекта появилась у Александра на занятиях по курсу "Управление IT-проектами", который проводят преподаватели Института математики и компьютерных наук кафедры программного обеспечения. В рамках курса Александр с командой разрабатывали проект в течение семестра: проработка идеи, исследование целевой аудитории, исследование рынка, презентация проекта.

Всего на суд жюри было представлено 15 проектов, которые прошли многоступенчатую экспертизу. Были также отмечены команды "Екб" за решение кейса от МТС и "Plant App" за самую яркую презентацию.

Призерами IT-школы стали команда "4%" с решением по автоматизации работы сall-центра, проект "Geek School", предлагающий новую образовательную платформу по робототехнике. Первое место заняли ребята из Челябинска с проектом "Инновации детям" – их решение предлагает использовать дополненную реальность в образовательной деятельности. Все призеры IT-школы получили кубки и ценные призы и вышли в полуфинал международного конкурса "Телеком Идея" без дополнительного отбора.

IT-школа Тюменского федерального округа проводилась в рамках программы "IT-Start" с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке Росмолодежи, компании ПАО "МТС" и Тюменского государственного университета.