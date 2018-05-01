Общественный совет Ишима помогает властям делать город лучше

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

10 лет назад в Ишиме инициативные и неравнодушные горожане решили объединиться в Общественный совет при главе города. Это было совместное решение руководителя муниципалитета и общественников.

Проект задумывался как связующее звено между населением города и администрацией Ишима. Теперь спустя годы ясно, что эксперимент удался, и совет превратился в эффективный орган для выявления насущных проблем жителей Ишима и их решения.

"В настоящее время в совете состоит уже более 50 человек. Все это ишимцы, которых волнует, как живет город и его люди. Общественники – это очень активные люди. Особо нас волнуют социальные проблемы, вопросы городского хозяйства. Главное желание - помогать городским властям делать родной город лучше, а жизнь в нем более благополучной", - делится председатель Общественного совета Владимир Касьянов.

Необходимость благоустройства дворовых территорий, деятельность управляющих компаний, медицинское обслуживание населения – эти и многие вопросы всегда были в центре внимания активистов. По запросам общественников на заседаниях совета на вопросы отвечают первые лица города, руководство областной больницы и Пенсионного фонда, представители коммунальных и социальных служб.

Тандем общественники-власть в Ишиме принес массу положительных результатов.

Жительница Ишима Надежда Носкова совмещает работу в Общественном совете при главе города с должностью председателя ТОСа "Заимский". Территориальные органы самоуправления в Ишиме – еще одна форма активности горожан. Ведь на местах особенно понятно, в чем нуждаются жители микрорайона.

"Помощь ветеранам войны и труда, организация субботника на территории, праздничный концерт для пенсионеров – мы с удовольствием занимаемся тем, что приносит пользу горожанам", - подчеркивает Надежда Носкова.

Торжественное мероприятие в честь десятилетия Общественного совета прошло в городском Доме культуры. Благодарственные письма ишимцам с активной жизненной позицией вручили лично глава Ишима Федор Шишкин и председатель Ишимской городской думы Алексей Ипатенко.

Инна Кондрашкина