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Пару амурских тигров после реабилитации выпустили на волю

Общество, 19:14 15 мая 2018

фото АНО "Центр "Амурский тигр".

Тигра Сайхана и его подругу, тигрицу из Лазо, – подопечных Центра "Амурский тигр" – выпускают на волю после реабилитации, сообщает РГО

Хищников транспортировали во временный вольер в лесу на территории Еврейского автономного округа, чтобы они могли немного привыкнуть к новым условиям, и вскоре для них откроются двери в самостоятельную жизнь.

Такой мягкий поэтапный выпуск специалисты Центра "Амурский тигр" используют впервые. Это научный эксперимент, который должен снизить стрессовый фактор и гарантировать успешную адаптацию зверей в дикой природе. 

Для начала диким кошкам предстоит освоить небольшую территорию, а через неделю вольер дистанционно, без присутствия человека, откроют, и тигры будут предоставлены сами себе.

"Наконец-то мы можем отпустить их на волю, – комментирует генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. – Наши тигрята по сути уже взрослые самостоятельные тигры. Вольер в тайге станет для них временным домом. Это как шлюз в космическом корабле, который позволит им привыкнуть к новым условиям и состоянию своего организма. Тиграм предстоит нелегкая задача обосноваться на местности и завести потомство".

Напомним, хищники поступили в центр реабилитации совсем маленькими. Тигрицу, оставшуюся без матери, в декабре 2016 года нашли сотрудники оперативной группы Лазовского заповедника и национального парка "Зов тигра".

Тигренок Сайхан, раненый браконьерами, был обнаружен в январе 2017 года в Пожарском районе Приморья. Ветеринары несколько месяцев боролись за его жизнь. У Сайхана были тяжелые травмы черепа, повреждены глаза и нос.

Специалисты восстановили зрительную функцию и обоняние тигра.

После тигрят выпустили в один просторный вольер, где они быстро нашли общий язык.

Ученые надеются, что дикие кошки и на воле будут держаться парой и принесут потомство, пополнив группировку амурских тигров.

А ошейники с GPS-модулем позволят наблюдать за их дальнейшей судьбой.

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# Приморье , реабилитация , тигры

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