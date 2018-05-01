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Банк России раскрыл технологию подготовки и принятия решения по ключевой ставке  

Экономика, 13:43 16 мая 2018

фото Банка России

Банк России впервые публикует информационный материал о том, как готовится и принимается решение по ключевой ставке, а также о его коммуникации.

По информации Центробанка, представители органов власти, эксперты и журналисты предъявляют высокий спрос на раскрытие технологии этого процесса. В ответ на общественный запрос Банк России подготовил материал, который должен повысить прозрачность и понятность решений по денежно-кредитной политике.

Условно весь процесс можно разделить на шесть этапов. Все они последовательно повторяются в каждом цикле подготовки принятия решения по ключевой ставке. Всего за год проводится восемь заседаний совета директоров, соответственно, им предшествует столько же циклов подготовки.

Подготовка к решению начинается примерно за месяц до заседания совета директоров. Цикл завершается примерно через одну-две недели после него. Перед каждым принятием решения по ключевой ставке проходит длительный процесс обсуждений и расчетов. Это позволяет сформировать прочный аналитический фундамент для решения, всесторонне обсудить весь набор факторов, сформировать обоснованный взгляд на экономическую ситуацию и учесть возможные риски.

После принятия решения начинается важный этап – его коммуникация, которая позволяет разъяснить общественности причины такого решения и его значение. Банк России после каждого заседания совета директоров проводит серии встреч с целевыми аудиториями, в том числе с бизнесом, представителями органов власти, аналитиками, инвесторами.

В последнее время особое значение придается информационной кампании в регионах. Такая прозрачность – неотъемлемый элемент режима таргетирования инфляции.

Банк России продолжит совершенствовать свою работу по подготовке принятия решений в сфере денежно-кредитной политики, а также коммуникационные процессы, в том числе с учетом успешных мировых практик и предложений российского экспертного и научного сообщества.

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# Банк России , инфляция , ключевая ставка , Совет директоров

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