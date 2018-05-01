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Тюменцы готовятся к дачному сезону в Выставочном зале

Общество, 15:00 16 мая 2018

Тюменцы готовятся к дачному сезону в Выставочном зале. Фото ИА "Тюменская линия"

Товары для садоводов и огородников можно приобрести на выставке-форуме "Дача. Сад. Огород", которая открылась в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12).

Несмотря на будний день и прохладную погоду, у предпринимателей идет бойкая торговля. Тюменские садоводы-любители закупают саженцы различных сортов яблони, сливы, вишни, груши, абрикоса, а также малину, смородину, крыжовник, кизил, ежевику и клубнику. Из декоративных растений спросом пользуются розы, сирень, бобовник и самшит. 

"Самый популярный товар - саженцы яблони. Хорошо берут жимолость и лаванду, которая является еще и лекарственным средством. Раскупают смородину, особенно сорт "Багира",  - рассказывает продавец Любовь Матухина. - Цены считаю умеренными: яблоню, сливу и грушу можно купить по 400 рублей, кустовые растения - по 300 рублей, 250 рублей стоят розы".    

Разнообразные однолетние и многолетние сорта найдут любители цветов. По словам продавцов, первые покупатели выставки лучше всего разбирают петунью, бархатцы, пеларгонию, бегонию и гортензию.  

"Гортензия стоит 500 рублей, петунью отдаем за 100 рублей, шалфей по 100 рублей за штуку. Можно купить каждый вид цветов отдельно или целую декоративную композицию для сада", - сообщила продавец Екатерина Каплевская. 

Кроме растений, посетители найдут на выставке товары для ухода за садом и огородом, а также товары для обустройства дачного участка - скамьи, мангалы, крытые павильоны, беседки и теплицы.  

"Скамья без спинки стоит 3 тысячи рублей, со спинкой - от 6 тысяч. Крытый павильон с коваными деталями, со столом стоит 38 тысяч. Принимаем индивидуальные заказы. Покупатели есть", - отметил предприниматель Виктор Тюменцев.

Выставка-форум будет работать до 20 мая. 

Тюменцы готовятся к дачному сезону в Выставочном зале. Фото ИА "Тюменская линия" Тюменцы готовятся к дачному сезону в Выставочном зале. Фото ИА "Тюменская линия" Тюменцы готовятся к дачному сезону в Выставочном зале. Фото ИА "Тюменская линия" Тюменцы готовятся к дачному сезону в Выставочном зале. Фото ИА "Тюменская линия" Тюменцы готовятся к дачному сезону в Выставочном зале. Фото ИА "Тюменская линия" Тюменцы готовятся к дачному сезону в Выставочном зале. Фото ИА "Тюменская линия" Тюменцы готовятся к дачному сезону в Выставочном зале. Фото ИА "Тюменская линия" Тюменцы готовятся к дачному сезону в Выставочном зале. Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

Татьяна Ковалева

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# выставка , сад

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