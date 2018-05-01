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Онлайн-корова подвела жительницу Тюменской области

Происшествия, 14:05 16 мая 2018

mcx.ru

Жертвой виртуальных преступников стала жительница Викуловского района Тюменской области.

Как сообщает МО МВД России "Ишимский", на одном из сайтов объявлений женщина присмотрела в хозяйство корову по сходной цене. Лжевладелец домашнего скота попросил предоплату 7 тыс. рублей. Деньги потерпевшая перевела со своей банковской карты, но корову так и не увидела.

Возбуждено уголовное дело, стражи порядка устанавливают личность, причастную к совершению преступления.

Покупки через Интернет становятся опасными для доверчивых граждан. Мошенники уже давно освоили интернет-пространство для своих преступных целей. 

Полицейские напоминаеют, что если вы стали жертвой мошенников, либо знаете о фактах мошенничества необходимо незамедлительно обращаться в полицию. В круглосуточном режиме в Тюменской области работает единый телефон доверия 8 (3452) 291- 432.

Соб. инф.

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# Викуловский район , Интернет , Ишим , коровы , мошенничество

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