Речная навигация в Ханты-Мансийске открылась рейсом в Выкатное

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В Ханты-Мансийске стартовала навигация 16 мая, сообщает администрация города.

На речные маршруты выходит пассажирский и грузовой транспорт. Первые рейсы отправятся в поселки Выкатное и Кондинский. Чуть позже речным транспортом можно добраться до "Урманного", "Троицы" и "Нялино". В ближайшие дни навигационный сезон в полной мере будет открыт для грузовых теплоходов.

Жителей просят дождаться полного прохождения льда и только после этого спускать на воду лодки и малые катера.

В этом сезоне спасатели "Центроспас-Югория" уже освобождали судно КС-104, которое было зажато глыбами льда на реке Иртыш. Мобильный отряд спасателей прибыл к месту, где дрейфовал катер и провел спасательную операцию. В итоге людей удалось эвакуировать, в медицинской помощи они не нуждались. Судно спасатели отбуксировали в безопасное место.

Инспекторы напоминают, что владельцам маломерных судов запрещено выходить на воду без техосмотра и права на управление.