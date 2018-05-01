В Одноклассниках открылся цикл лекций от ведущих педагогов страны

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В профессиональном сообществе "Мы - учителя!" в "Одноклассниках" 15 мая открылся цикл лекций, сообщает Минобрнауки России.

Открыла цикл лекций трансляция от Дальневосточного федерального университета "Руководство к действию, или Как правильно раскрыть таланты и способности подростка".

Лекции проходят в рамках проекта #УчителюВпомощь.

Проект официальной группы ведомства призван помочь российским учителям из любой точки страны в онлайн-режиме узнавать об интересующих их темах.

При этом подписчики сами путем голосования могут выбирать то направление, о котором они хотели бы узнать подробнее.

Первая лекция уже набрала более 120 тыс. просмотров. Ее провела заместитель проректора по учебно-воспитательной работе ДВФУ, руководитель образовательных программ и проектов до вузовского образования, педагог-психолог Елена Харисова.

В ходе лекции эксперт рассказала о том, как развить и усилить способности ребенка в школе и за ее пределами. С помощью каких инструментов можно определить способности ребенка.