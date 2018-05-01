  • 16 мая 201816.05.2018среда
  • USD61,9164
    EUR73,8601
  • В Тюмени 3..5 С 3 м/с ветер северо-западный

В Одноклассниках открылся цикл лекций от ведущих педагогов страны

Общество, 17:32 16 мая 2018

фото Минобрнауки России

В профессиональном сообществе "Мы - учителя!" в "Одноклассниках" 15 мая открылся цикл лекций, сообщает Минобрнауки России. 

Открыла цикл лекций трансляция от Дальневосточного федерального университета "Руководство к действию, или Как правильно раскрыть таланты и способности подростка".

Лекции проходят в рамках проекта #УчителюВпомощь.

Проект официальной группы ведомства призван помочь российским учителям из любой точки страны в онлайн-режиме узнавать об интересующих их темах. 

При этом подписчики сами путем голосования могут выбирать то направление, о котором они хотели бы узнать подробнее.

Первая лекция уже набрала более 120 тыс. просмотров. Ее провела заместитель проректора по учебно-воспитательной работе ДВФУ, руководитель образовательных программ и проектов до вузовского образования, педагог-психолог Елена Харисова.

В ходе лекции эксперт рассказала о том, как развить и усилить способности ребенка в школе и за ее пределами. С помощью каких инструментов можно определить способности ребенка. 

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лекции , Одноклассники , педагоги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:05 16.05.2018Водолазы исследовали тюменский катер, затонувший в 1943 году
17:54 16.05.201817 мая - события дня
17:32 16.05.2018В Одноклассниках открылся цикл лекций от ведущих педагогов страны
17:21 16.05.2018Дмитрий Смит: у Тюмени высокие шансы принять финал Кубка России по компьютерному спорту