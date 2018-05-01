Евгений Заболотный заявился на праймериз "Единой России"

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" по определению кандидатов в депутаты Тюменской городской думы.

Свое решение Евгений Заболотный прокомментировал так: "Как к любому делу, которым я занимался в жизни, отношусь к праймериз серьезно. Последнее слово останется за избирателями".

"Мой родной город Тюмень – это почти половина области. Именно здесь сконцентрированы основные точки роста региона, реализуются серьезные программы развития, успешно формируется человеческий капитал, - сказал он. - В Тюменской области создана и успешно работает единая управленческая команда. Имея опыт работы в системе управления региона, я иду на выборы в Тюменскую городскую думу, чтобы продолжить работу на благо тюменцев".

Заместитель губернатора области подчеркнул, что депутатский корпус всегда обеспечивал связь между жителями города и управленческой командой, что особенно важно в современных условиях.

"Сегодня, когда президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в новом Майском указе поставлены серьезные задачи по улучшению качества жизни, нам важно двигаться вперед, реализовывать на муниципальном уровне программы развития, чтобы Тюмень стала еще более привлекательной и комфортной для жизни", - отметил Евгений Заболотный.