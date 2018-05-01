  • 16 мая 201816.05.2018среда
  • USD61,9164
    EUR73,8601
  • В Тюмени 3..5 С 3 м/с ветер северо-западный

Лесной пожар тушили в национальном парке Южного Урала

Происшествия, 19:11 16 мая 2018

фото национального парка "Таганай"

О возгорании в лесу, на границе национального парка "Таганай", в службу охраны парка очевидцы сообщили в 15 часов 15 минут 15 мая.

По информации нацпарка, на стыке границ национального парка, садового кооператива "Локомотив-3" и водоохранной зоны Большого Тесьминского водохранилища горела лесная подстилка в сосняке. Возникла угроза верхового пожара.

"День был ветреный, и огонь, который перекинулся на хвойный молодняк рядом, прошел около 80 метров по территории национального парка, - рассказал начальник отдела охраны национального парка "Таганай" Всеволод Яковлев. – Ситуацию осложняло еще и то, что место весьма труднодоступное – вокруг множество ручьев и болото".

С огнем участники оперативной группы боролись с помощью ранцевых огнетушителей, свою лепту внесли и бойцы первого отряда противопожарной службы. На место они добрались на квадроциклах, поскольку тяжелая техника проехать не смогла.

Устранить ЧП удалось примерно за час.

В национальном парке "Таганай" с 15 мая введен особый противопожарный режим.

Длительные стоянки с разведением костров вне приютов и кордонов запрещены, усилено патрулирование территории.

Землепользователям напоминают о правилах пожарной безопасности.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лесной пожар , национальный парк , Южный Урал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:11 16.05.2018Лесной пожар тушили в национальном парке Южного Урала
16:27 16.05.2018Жительницу Тюмени осудят за организацию убийства матери
15:43 16.05.2018В Салехарде молодую мать осудили за гибель годовалой дочери
14:05 16.05.2018Онлайн-корова подвела жительницу Тюменской области