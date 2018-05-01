В Тюмени оштрафована владелица рынка "Пригородный" за нарушения пожарной безопасности

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На 20 тыс. рублей оштрафована индивидуальный предприниматель, владелица рынка "Пригородный" (ул. Энергетиков, 66) в Тюмени за нарушения пожарной безопасности, сообщает прокуратура Тюменской области.

По информации ведомства, в здании не была проведена проверка состояния огнезащитной обработки металлических конструкций и не составлен протокол. Рынок не обеспечен системой автоматического пожаротушения (первая очередь). Отсутствуют устройства для самозакрывания на противопожарных дверях в складских помещениях на первом этаже. Ширина основных проходов в торговом зале и ширина эвакуационных выходов меньше нормы.

Прокуратура в отношении индивидуальной предпринимательницы возбудила административное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

16 мая по результатам рассмотрения административного дела она оштрафована на 20 тыс. рублей.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.