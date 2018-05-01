Общественники требуют сделать публичной информацию о потере багажа у авиакомпаний

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Увеличить размер компенсации для пассажиров за задержку внутренних рейсов и сделать открытой информацию об утере багажа авиакомпаниями предложила глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

В мае вступили в силу поправки в Воздушный кодекс, которые позволят россиянам получить более высокую компенсацию за потерянный багаж и за каждый час задержки самолета на международных рейсах. Однако внутренних рейсов изменения не коснутся — ситуацию стоит исправить, уверена общественница.

"Теперь максимальная сумма компенсации составляет 94 тысячи рублей. Однако для внутренних рейсов правила не изменились — 25 рублей за каждый час задержки. Авиакомпаниям, совершающим внутренние рейсы, пора более серьезно относиться к сохранности багажа своих пассажиров", — считает Елена Сутормина.

Она напомнила, что в Минтрансе уже предложили поднять сумму компенсации до 100 рублей за час ожидания — эту идею поддержали и в Совете Федерации. По словам эксперта, на каждую тысячу авиапассажиров теряется 5,7 единицы багажа — по статистике, от этого страдает каждый двухсотый пассажир. Чаще всего, в 47% случаев, багаж теряется при трансфере, еще в 16% случаев его просто забывают загрузить в самолет, сообщают в пресс-службе ОП РФ.

Публичность информации о статистике потери багажа разных авиакомпаний даст путешественникам возможность выбора, сообщила Елена Сутормина.