Музей Словцова представил шедевры золотого фонда

Выставка «Шедевры художественной коллекции». Фото ИА "Тюменская линия" Выставка «Шедевры художественной коллекции». Фото ИА "Тюменская линия"

Золотой фонд Тюменского музейно-просветительского объединения представили на выставке "Шедевры художественной коллекции", которая открылась в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 18 мая.

В канун Международного дня музеев генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова поблагодарила музейных работников за подготовку новой выставки и поздравила их с профессиональным праздником. Присоединился к пожеланиям директор регионального департамента культуры Виктор Новокаускас. Он торжественно открыл новую выставку.

"Надеюсь, что эта экспозиция подарит много впечатлений тюменцам и гостям города. Посмотрите эту выставку в свете яркого солнца, а в "Ночь музеев" - в другом свете", - этими словами Виктор Новокаускас пригласил тюменцев на всероссийскую акцию.

На выставке его поразила картина "Казак" Константина Маковского. Работы этого мастера выкупил частный коллекционер из Нью-Йорка, в российских государственных музеях осталась малая часть работ художника.

"В "Русском музее" в Санкт-Петербурге я открыл для себя этого художника. Я увидел его работы и влюбился в них. Мне больше не нужно было никуда идти. А у нас есть один из его шедевров. Картины Айвазовского я видел в Феодосии - там море с картин хлынуло, у нас есть три его работы", - отметил Виктор Новокаускас.

Всего в мире насчитывается пять тысяч картин Ивана Айвазовского. Тюменская картина "Ялта" сейчас гостит в Тобольске, а "На гребне волны" выставили в Тюмени. Самая большая картина пока на реставрации - ее представят тюменцам позже.

Еще одна жемчужина экспозиции - картина "Динарий кесаря" Андрея Матвеева. Его шедевры - большая редкость, не так много произведений этого автора сохранилось в мире. Картину привезли в Тюмень из фонда Эрмитажа (Санкт-Петербург).

"Взрыв города Варны" Максима Воробьева, учителя Айвазовского. Художника можно назвать документалистом: его направили запечатлеть исторический факт подобно тому, как сегодня на репортажи отправляют фотографов.

Художники Иван Шишкин и Алексей Саврасов открыли красоту Родины. И иначе смог передать природу Федор Васильев. "У него считанные работы - художник прожил всего 23 года. За Уралом всего два или три музея имеют картины Васильева. Один их них - музей Словцова", - рассказала искусствовед Наталья Паромова.

В Тюмени - четыре портрета руки Ильи Репина. Одна из них экспонирована в музее Словцова. "По словам современников, Репин творил на глазах, брал краски, не глядя, разговаривая с моделью. Обнаженными рисовали только богов и богинь - Афродиту! Человек - это венец природы. Картина "Купальщица" Бориса Кустодиева - это русская Венера - символ чистоты и здоровья. Так мы объясняем детям", - пояснила Наталья Паромова.

Беспредметное искусство представлено редким экземпляром Василия Кандинского, датированного 1916 годом. Скрупулезные работы немецких мастеров, греческие легенды, ожившие от рук голландских французских, итальянских художников, живописные картины и портреты даже неизвестных мастеров времен Павла I и многое другое можно увидеть в новой экспозиции.

Более двухсот работ живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры из фондов тюменского музея выделены в крупные тематические разделы: русское искусство XVIII – начала ХХ веков, западноевропейское искусство XVI – начала XX веков, отечественное искусство ХХ века.

Музейная коллекция русской классической живописи XVIII – начала ХХ веков является одной из лучших в Урало-Сибирском регионе. Подлинные полотна выдающихся русских живописцев: Боровиковского, Венецианова, Айвазовского, Тропинина, Саврасова, Шишкина, Поленова, Репина, Кустодиева, Кандинского принимали участие в проекте "Золотая карта России" и демонстрировались в Государственной Третьяковской галерее в честь ее 150-летия. Полотно Кандинского экспонировалось в Германии, Финляндии, Франции, Италии, Японии.

В коллекции западноевропейского искусства XVI – начала XX веков произведения, которые поступили из Эрмитажа (Санкт-Петербург), Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Москва), из частных собраний. Искусство Нидерландов представлено разными жанрами: портрет, пейзаж, натюрморт, бытовые сценки и мифологические композиции. Значительны полотна итальянских художников, французская пейзажная живопись, жанровые работы немецких живописцев, картины на религиозные темы испанских художников.

Отечественное искусство ХХ века весьма полно и разнообразно. Здесь представлено творчество народных художников, академиков. Это Рылов, Кончаловский, Иогансон, Дейнека, Герасимов, Серов, Грицай, Нечитайло, Ряжский, Глазунов и другие. Картины советского периода отражают образы эпохи, самоотверженность и героизм, красоту родной земли, лирику и поиски идеала.

Гостям новой выставки предложат попробовать себя в изобразительном искусстве - есть зона с мольбертами для свободного рисования. Передохнуть от богатства экспозиции и насытится информационно можно в зонах с электронной картотекой и в комнатах с проекторами, которые демонстрируют фильмы об известных художниках и истории искусств.

Произведения проекта "Шедевры художественной коллекции" являются золотым фондом Тюменского музейно-просветительского объединения. Работа выставки планируется до 8 января 2019 года.

Лина Орлова