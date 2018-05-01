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На улице Братской в Тюмени полностью сгорел дом

Происшествия, 13:02 18 мая 2018

фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Частный жилой дом на ул. Братской в Тюмени площадью 120 кв. метров загорелся в 10 часов 39 минут 18 мая, сообщает управление МЧС по Тюменской области.

На момент прибытия пожарных расчетов он был полностью охвачен огнем, кроме того, из-за сильного ветра огонь распространился на соседний  двухквартирный дом. Пострадала кровля одной квартиры. Общая площадь возгорания составила более 300 кв. метров. 

По словам начальника пресс-службы регионального управления МЧС России Сергея Юсько, пострадавших нет. Огнеборцы вовремя вынесли из горящего дома четыре газовых баллона. 

В тушении пожара были задействованы 35 человек личного состава и 11 единиц спецтехники МЧС.

На месте пожара работают дознаватели. 

Предположительно, причиной возникновения пожара стали неисправная электропроводка или неосторожное обращение с огнем.

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# пожар , Тюмень

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