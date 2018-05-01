На улице Братской в Тюмени полностью сгорел дом

фото ГУ МЧС России по Тюменской области фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Частный жилой дом на ул. Братской в Тюмени площадью 120 кв. метров загорелся в 10 часов 39 минут 18 мая, сообщает управление МЧС по Тюменской области.

На момент прибытия пожарных расчетов он был полностью охвачен огнем, кроме того, из-за сильного ветра огонь распространился на соседний двухквартирный дом. Пострадала кровля одной квартиры. Общая площадь возгорания составила более 300 кв. метров.

По словам начальника пресс-службы регионального управления МЧС России Сергея Юсько, пострадавших нет. Огнеборцы вовремя вынесли из горящего дома четыре газовых баллона.

В тушении пожара были задействованы 35 человек личного состава и 11 единиц спецтехники МЧС.

На месте пожара работают дознаватели.

Предположительно, причиной возникновения пожара стали неисправная электропроводка или неосторожное обращение с огнем.